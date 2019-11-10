10 Kasım 2019, Pazar
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Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma

SPOR
Giriş Tarihi: 10.11.2019
G.SARAY'DAN 10 KASIM İÇİN ÖZEL FORMA

FK ile oynanan karşılaşmaya Atatürk'ü anan bir formayla çıktı. Formasındaki sponsorun logosu yerine siyah bant üzerine beyaz fontta "Yarınımız Sensin" yazısı yer aldı.

FK ile oynanan karşılaşmaya Atatürk'ü anan bir formayla çıktı. Formasındaki sponsorun logosu yerine siyah bant üzerine beyaz fontta "Yarınımız Sensin" yazısı yer aldı.

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