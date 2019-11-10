Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Galatasaray Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmaya Atatürk'ü anan bir formayla çıktı. Formasındaki sponsorun logosu yerine siyah bant üzerine beyaz fontta "Yarınımız Sensin" yazısı yer aldı.Galatasaray Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmaya Atatürk'ü anan bir formayla çıktı. Formasındaki sponsorun logosu yerine siyah bant üzerine beyaz fontta "Yarınımız Sensin" yazısı yer aldı.
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