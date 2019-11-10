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Başkan Erdoğan'dan Beşiktaş yönetimine önemli tavsiye: Altyapıya yatırım yapın

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Giriş Tarihi: 10.11.2019
ERDOĞAN'DAN BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNE ÖNEMLİ TAVSİYE

yönetimini kabul eden Başkan Erdoğan, altyapı yatırımlarının kulübe önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Erdoğan'a isminin yazılı forma ve kartal heykeli hediye edildi. Erdoğan'dan ise Çebi'ye bir tavsiye geldi.

Başkan dün, Başkanı ve yönetim kurulunu Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti. Başkan Erdoğan'a isminin yazılı forma ve kartal heykeli hediye edildi. Erdoğan'dan ise Çebi'ye bir tavsiye geldi.



ALTYAPIYA YÖNELİN
Beşiktaş'ın köklü bir altyapı geleneğine sahip olduğunu Çebi'ye aktaran Başkan Erdoğan, "Yatırımlarınızı yabancı futbolcular yerine öz kaynaklarınıza yapın" tavsiyesinde bulundu.



PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda bir görüşme de gerçekleştirdi.


Fatih DOĞAN

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