Gaziantep FK 0 - 2 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ömer Bayram ve 43. dakikada Feghouli kaydetti..
MAÇTAN DAKİKALAR
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü önünde ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İLK YARI
19. dakikada kontratağa çıkan Galatasaray, rakibini eksik ve dengesiz yakaladı. Sağ tarafta çizgi üzerinde topu rakibinden kurtaran Babel'in ortasında, ceza sahası içinde hareketlenen Feghouli'den önce Gaziantep savunması son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere attı.
21. dakikada Galatasaray öne geçti. Rakip savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlağı ceza yayı önünde kontrol eden Ömer Bayram, sol ayağıyla düzgün vuruş yaparak filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi: 0-1.
37. dakikada soldan çizgiye inen Emre Taşdemir'in ortasında, Babel'in üzerinden atladığı topa Feghouli iyi vuramadı ve top kalecide kaldı.
43. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Soldan hızlı gelişen atakta Emre Taşdemir kale önüne ortasını yaparken, arka direkte müsait durumdaki Feghouli, topu filelerle buluşturdu: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
50. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan'ın çalımlarla ceza sahasına girer girmez vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.
54. dakikada Güray Vural'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşu istediği gibi olmadı ve top yandan auta çıktı.
69. dakikada Galatasaray üçüncü gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Feghouli'nin şutunda, arka direğe çarpan top oyun alanına döndü ve kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.
81. dakikada Galatasaray ikinci kez direği geçemedi. Sol çaprazdan Feghouli'nin kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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