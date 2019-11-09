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Başkan Erdoğan İstanbul'da Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

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Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ KABUL

Başkan , 'da geçtiğimiz ay seçimden zaferle çıkan Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Başkan , 'da Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

İşte Başkan Erdoğan'ın önemli kabulünden kareler:

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