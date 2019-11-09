Başkan Erdoğan İstanbul'da Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da geçtiğimiz ay seçimden zaferle çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
İşte Başkan Erdoğan'ın önemli kabulünden kareler:
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