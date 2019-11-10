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Mesut Özil'e saldıran suç makinesi birkaç ay içinde serbest kalacak!

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Giriş Tarihi: 10.11.2019
SUÇ VAR CEZA YOK

İngiliz mahkemesi, ve takım arkadaşı Kolasinaç’a bıçaklı saldırıda bulunan sanık ’e 10 yıl hapis cezası verdi. Ancak adam yaralama dahil 38 kez mahkemeden kurtulan suç makinesinin birkaç ay içinde serbest kalacağı ortaya çıktı.

Türkiye'de eleştirdiğimiz konuların daha da beteri İngiltere'de karşımıza çıktı. ekiplerinden 'de forma giyen Türk futbolcu ile Bosna Hersekli oyuncu Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırıya ilişkin davada sanıklardan , 10 yıl hapis cezası aldı. Hakim, futbolculardan 200 bin sterlin değerindeki saati çalmaya çalıştıklarını itiraf eden saldırganın "dehşet verici" bir sabıka kaydı bulunduğunu vurgulasa da, gerçekte Ashley Smith'in birkaç ay içinde serbest kalacağı ortaya çıktı. 38 ayrı suç kaydı bulunan ve 20'sinden hüküm yiyen saldırganın 3 kez şartlı tahliye edildiği de belirtildi.




'da 25 Temmuz'da motosikletli iki kişinin girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut ve Kolasinac, cesaretiyle dikkat çekmişti.




Saldırıya rağmen ne Mesut Özil ne de eşi Amine Gülşe, Londra'dan ayrılmayacaklarını söyledi. Başarılı futbolcu, Arsenal forması giymekten mutlu olduğunu belirtti.

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