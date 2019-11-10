Mesut Özil'e saldıran suç makinesi birkaç ay içinde serbest kalacak!

İngiliz mahkemesi, Mesut Özil ve takım arkadaşı Kolasinaç’a bıçaklı saldırıda bulunan sanık Ashley Smith’e 10 yıl hapis cezası verdi. Ancak adam yaralama dahil 38 kez mahkemeden kurtulan suç makinesinin birkaç ay içinde serbest kalacağı ortaya çıktı.

Türkiye'de eleştirdiğimiz konuların daha da beteri İngiltere'de karşımıza çıktı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk futbolcu Mesut Özil ile Bosna Hersekli oyuncu Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırıya ilişkin davada sanıklardan Ashley Smith, 10 yıl hapis cezası aldı. Hakim, futbolculardan 200 bin sterlin değerindeki saati çalmaya çalıştıklarını itiraf eden saldırganın "dehşet verici" bir sabıka kaydı bulunduğunu vurgulasa da, gerçekte Ashley Smith'in birkaç ay içinde serbest kalacağı ortaya çıktı. 38 ayrı suç kaydı bulunan ve 20'sinden hüküm yiyen saldırganın 3 kez şartlı tahliye edildiği de belirtildi.