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Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok

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Giriş Tarihi: 07.11.2019
BÖYLE BİR KARAKTERİM YOK

Fenebahçe'nin genç kalecisi , maçında rakip oyuncu 'ye yönelik müdahalesi için, "Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey. Böyle bir karakterim yok. Sadece oyuna odaklandığım bir noktadaydım" ifadelerini kullandı.

Fenebahçe'nin genç kalecisi , maçında rakip oyuncu 'ye yönelik müdahalesi için, "Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey. Böyle bir karakterim yok. Sadece oyuna odaklandığım bir noktadaydım" ifadelerini kullandı.



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