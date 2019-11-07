Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Giriş Tarihi: 07.11.2019
Fenebahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Kayserispor maçında rakip oyuncu Pedro Henrique'ye yönelik müdahalesi için, "Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey. Böyle bir karakterim yok. Sadece oyuna odaklandığım bir noktadaydım" ifadelerini kullandı.Fenebahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Kayserispor maçında rakip oyuncu Pedro Henrique'ye yönelik müdahalesi için, "Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey. Böyle bir karakterim yok. Sadece oyuna odaklandığım bir noktadaydım" ifadelerini kullandı.
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