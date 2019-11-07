Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dikkat çeken istatistik!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa'yı konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe büyük şok yaşamıştı. Kayserispor maçındaki puan kaybının ardından Kasımpaşa maçında hata yapma şansı kalmayan Sarı Kanarya'da 2 eksik var. Sezon başında takıma katılan Max Kruse ve Adil Rami sakatlıkları nedeniyle Paşa karşısında forma giyemeyecek. Şampiyonluk için büyük bir kenetlenme içinde olan Fenerbahçeli taraftarlar heyecanla maç saatini bekliyor. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçına dair notlar...
Spor Toto Süper Lig'de heyecan fırtınası 11'inci hafta karşılaşmaları ile sürecek. Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Lig'in önemli ekiplerinden Kasımpaşa'yı puansız göndermek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ersun Yanal, Kayserispor maçında kaçan golleri hatırlatarak oyuncularına dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Hata yapma şanslarının olmadığını belirten Ersun Yanal, oyuncularından galibiyet sözü aldı. Fenerbahçeli taraftarlar zorlu maç öncesi heyecanlı. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç öncesi notlar...
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Sarı-lacivertliler, ligde üst üste aldığı Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor galibiyetlerinin ardından geçen hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'a mağlup olmuştu.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.
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