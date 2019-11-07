İstanbul trafiğine Fenerbahçe maçı düzenlemesi
THY Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih ile yarın akşam oynayacağı maç için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
THY Avrupa Liginde Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, THY Avrupa Liginde yarın 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada, bu çerçevede saat 17.45'ten itibaren Ataşehir'de Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.
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