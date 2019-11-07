Ceza yerine ödül!
Giriş Tarihi: 07.11.2019
Trabzon-Göztepe maçında skandal hatalar yapan Fırat Aydınus, Başakşehir-A.Gücü maçının VAR hakemi oldu. Kayseri-F.Bahçe maçında ağır eleştiriler alan Arda Kardeşler ise Göztepe-Malatya maçını yönetecek.Trabzon-Göztepe maçında skandal yönetim sergileyen Fırat Aydınus'un MHK tarafından Başakşehir-A.Gücü maçına VAR hakemi olarak atanması eleştirildi. Trabzon-Göztepe maçında VAR hakemi olan Koray Gençerler ise Sivas-Konya maçına yine VAR hakemi olarak atandı. Kayseri- F.Bahçe maçındaki yönetimiyle ağır eleştirilen alan Arda Kardeşler ise Göztepe-Malatya maçını yönetecek. Kayseri-F.Bahçe maçının VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu yine Göztepe-Malatya maçına VAR hakemi olarak atandı.
FENER'E PALABIYIK
Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler dün açıklandı. F.Bahçe-Kasımpaşa maçını Ali Palabıyık yönetecek.
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