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Ceza yerine ödül!

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Giriş Tarihi: 07.11.2019
CEZA YERİNE ÖDÜL!

Trabzon-Göztepe maçında skandal hatalar yapan , Başakşehir-A.Gücü maçının VAR hakemi oldu. -F.Bahçe maçında ağır eleştiriler alan ise Göztepe-Malatya maçını yönetecek.

Trabzon-Göztepe maçında skandal yönetim sergileyen Fırat Aydınus'un MHK tarafından Başakşehir-A.Gücü maçına VAR hakemi olarak atanması eleştirildi. Trabzon-Göztepe maçında VAR hakemi olan Koray Gençerler ise Sivas-Konya maçına yine VAR hakemi olarak atandı. - F.Bahçe maçındaki yönetimiyle ağır eleştirilen alan ise Göztepe-Malatya maçını yönetecek. Kayseri-F.Bahçe maçının VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu yine Göztepe-Malatya maçına VAR hakemi olarak atandı.

FENER'E PALABIYIK
Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler dün açıklandı. F.Bahçe-Kasımpaşa maçını Ali Palabıyık yönetecek.

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