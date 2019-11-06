Zor ama imkansız değil! Galatasaray, Real Madrid deplasmanında

A Grubu’nda 1 puanla son sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar’ın Bernabeu’daki zorlu sınavı saat 23.00’te başlayacak... Cimbom’da sakatlığı süren Falcao kadroda yok.

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da aldığı skorlarla büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray bu akşam çok zorlu bir sınava çıkacak. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3 maçta gol atamayan ve sadece 1 puan alabilen Sarı-Kırmızılılar, Real Madrid'le Bernabeu'da karşılaşacak. 23.00'te başlayacak maçta Falcao forma giyemeyecek. Gruptaki diğer maçta PSG, sahasında Club Brugge'ü ağırlayacak.



100. GALİBİYET GELECEK Mİ?

Avrupa Kupaları'ndaki 100. galibiyetini uzun süredir alamayan Galatasaray bu akşam 'dalya' hedefiyle sahaya çıkacak.