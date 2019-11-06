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Zor ama imkansız değil! Galatasaray, Real Madrid deplasmanında

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Giriş Tarihi: 06.11.2019
ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL

A ’nda 1 puanla son sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar’ın Bernabeu’daki zorlu sınavı saat 23.00’te başlayacak... Cimbom’da sakatlığı süren Falcao kadroda yok.

Hem 'de hem de Avrupa'da aldığı skorlarla büyük hayal kırıklığı yaratan bu akşam çok zorlu bir sınava çıkacak. Şampiyonlar Ligi A 'nda 3 maçta gol atamayan ve sadece 1 puan alabilen Sarı-Kırmızılılar, 'le Bernabeu'da karşılaşacak. 23.00'te başlayacak maçta Falcao forma giyemeyecek. Gruptaki diğer maçta , sahasında 'ü ağırlayacak.

100. GALİBİYET GELECEK Mİ?
Avrupa Kupaları'ndaki 100. galibiyetini uzun süredir alamayan Galatasaray bu akşam 'dalya' hedefiyle sahaya çıkacak.

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