Diaby’ye sihirli dokunuş! Forvet arkasındaki performansıyla büyük beğeni topladı
Giriş Tarihi: 06.11.2019
Sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Diaby, sağ kanatta görev yaptığı karşılaşmalarda eleştirilere hedef olmuştu. Abdullah Avcı, Malili oyuncu, 7. haftada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ikinci yarısında 10 numara mevkisinde görev verdi. Attığı golle 2-0'lık galibiyetin mimarlarından oldu. Son 3 maçta 90 dakika oynayan Diaby, forvet arkasındaki performansıyla büyük beğeni topladı ve formasını garanti altına aldı.Sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Diaby, sağ kanatta görev yaptığı karşılaşmalarda eleştirilere hedef olmuştu. Abdullah Avcı, Mali'li oyuncu, 7. haftada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ikinci yarısında 10 numara mevkisinde görev verdi. Attığı golle 2-0'lık galibiyetin mimarlarından oldu. Son 3 maçta 90 dakika oynayan Diaby, forvet arkasındaki performasıyla büyük beğeni topladı ve formasını garanti altına aldı.
HERKESE GÜVEN VERDİ
Diaby son 3 maçta 90 dakika forma giydiği ve 10 numarada harika bir performans sergiledi.
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