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Diaby’ye sihirli dokunuş! Forvet arkasındaki performansıyla büyük beğeni topladı

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Giriş Tarihi: 06.11.2019
DİABY’YE SİHİRLİ DOKUNUŞ

Sezon başında 'dan edilen , sağ kanatta görev yaptığı karşılaşmalarda eleştirilere hedef olmuştu. , Malili oyuncu, 7. haftada oynanan maçının ikinci yarısında mevkisinde görev verdi. Attığı golle 2-0'lık galibiyetin mimarlarından oldu. Son 3 maçta 90 dakika oynayan Diaby, forvet arkasındaki performansıyla büyük beğeni topladı ve formasını garanti altına aldı.

Sezon başında Sporting Lizbon'dan edilen Diaby, sağ kanatta görev yaptığı karşılaşmalarda eleştirilere hedef olmuştu. Abdullah Avcı, Mali'li oyuncu, 7. haftada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ikinci yarısında 10 numara mevkisinde görev verdi. Attığı golle 2-0'lık galibiyetin mimarlarından oldu. Son 3 maçta 90 dakika oynayan Diaby, forvet arkasındaki performasıyla büyük beğeni topladı ve formasını garanti altına aldı.



HERKESE GÜVEN VERDİ
son 3 maçta 90 dakika forma giydiği ve 10 numarada harika bir performans sergiledi.




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