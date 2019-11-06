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Trabzonspor kadrosu açıklandı! Tam 9 isim eksik

SPOR
Giriş Tarihi: 06.11.2019
TRABZONSPOR KADROSU AÇIKLANDI! TAM 9 İSİM...

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Onazi, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Arda Akbulut, Sosa, Sturridge, Mikel'in yanı sıra dinlenmesi amacıyla Pereira, maçı kafilesinde yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda Rusya'nın takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Krasnodar'a gitti.

'nde bir araya gelen bordo-mavili kafile, 'ndan THY'ye ait özel uçakla Krasnodar'a hareket etti.

Sakatlıkları bulunan Onazi, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Arda Akbulut, Sosa, Sturridge, Mikel'in yanı sıra dinlenmesi amacıyla Pereira kafilede yer almadı.

Öte yandan, teknik direktör , altyapıdan Kağan Moradaoğlu, Serkan Asan, Kerem Baykuş ve Muhammet Akpınar'ı kadroya dahil etti.

Buna göre Trabzonspor'un Krasnodar kafilesi, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Kağan Moradaoğlu, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Campi, Fernandes, Kamil , Serkan Asan, Novak, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Kerem Baykuş, Avdijaj, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Fıratcan Üzüm, Sörloth, Muhammet Akpınar'dan oluştu.

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