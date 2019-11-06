06 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Abdullah Avcı'dan yıkan haber! Portekiz'e gidemedi

SPOR
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
ABDULLAH AVCI'DAN YIKAN HABER

'dan gelen son dakika haberi camiasını sarstı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rahatsızlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Braga maçı öncesi Portekiz'e gidemedi.

Teknik Direktörü , rahatsızlığı sebebiyle bugün takımla birlikte Portekiz'e gidemedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Portekiz'e gidip gitmeyeceği yarın belli olacak.

Kulüpten yapılan resmi bilgilendirmede Avcı'nın tıbbi durumunun yarın kontrol edileceği, imkan olması halinde teknik adamın Portekiz'e gideceği duyuruldu.

Resmi açıklama: Tedaviye yanıt verirse..

Beşiktaş'ın yaptığı resmi açıklama şöyle: Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır.

Hocamızın, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz'e seyahat edecektir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN