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Belhanda&Feghouli yine kızakta

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Giriş Tarihi: 06.11.2019
BELHANDA&FEGHOULİ YİNE KIZAKTA

önünde 3-5-2’yi tercih edecek olan orta alanda Nzonzi, Lemina ve Ömer’i oynatacak. ve Feghouli ise yine yedek kalacak.

Teknik direktör Fatih Terim, kritik Real Madrid sınavının 11'ini belirledi... Tecrübeli hoca, Şampiyonlar Ligi maçlarında kullandığı 3-5-2 sistemini Bernabeu'da da tercih edecek. Savunma üçlüsünü Donk, Luyindama ve Marcao ile kuracak olan Terim; Mariano ve Nagatomo'yu kanat beki olarak kullanacak. Orta üçlüde Nzonzi, Ömer Bayram ve Lemina, ileri ikilide ise Andone ve Ryan Babel oynayacak. Çaykur Rizespor önünde kulübede oturan Belhanda ve Feghouli bu akşam da yedek kalacak.



İki yıldız skorun durumuna göre büyük ihtimalle ikinci yarıda görev alacak.

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