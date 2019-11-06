07 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray, Real Madrid'e 6-0 mağlup oldu!

SPOR
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
GALATASARAY, REAL MADRİD'E 6-0 MAĞLUP OLDU!

, A Grubu 4. maçında 'e konuk oldu. Grupta 1 puanla son sırada bulunan temsilcimiz tur umutlarını korumak için çıktığı maçta İspanyol devi Real Madrid'e 6-0 mağlup oldu. İspanyol devi Real Madrid'in gollerini Rodrygo (3), Benzema (2) ve Ramos kaydetti.

Detaylar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN