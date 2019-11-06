Galatasaray, Real Madrid'e 6-0 mağlup oldu!
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Real Madrid'e konuk oldu. Grupta 1 puanla son sırada bulunan temsilcimiz tur umutlarını korumak için çıktığı maçta İspanyol devi Real Madrid'e 6-0 mağlup oldu. İspanyol devi Real Madrid'in gollerini Rodrygo (3), Benzema (2) ve Ramos kaydetti.
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