Fenerbahçe'de Blaise Matuidi bombası!

İtalyan basını, Fenerbahçe’nin sezon sonu serbest kalacak olan Matuidi’nin peşinde olduğunu yazdı. 32 yaşındaki Fransız yıldızın Juventus ile sözleşme uzatmadığı, kendisini birkaç kulübün istediği ancak en istekli olan kulübün Fenerbahçe olduğu ifade edildi.

Gelecek sezonun planlalarını yapmaya başlayan Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi. Çizme basını, Fenerbahçe'nin, Juventus'ta forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Blaise Matuidi ile büyük ölçüde anlaştığını öne sürdü.





PAZARLIKLAR DEVRE ARASINDA

Benzer bir iddia Fransız basınından da geldi. Mercato365 sitesi Fenerbahçe'nin Matuidi için pazarlıklara devre arası başlayacağını yazdı.



FENERBAHÇE SABIRLI DAVRANACAK

32 yaşındaki yıldız oyuncunun pazarlıklarda kapıyı 5 milyon Euro'dan açacağı, F.Bahçe'nin Gustavo'da olduğu gibi sabırlı politika izleyeceği belirtildi.