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Dirar imzaladı sıra Isla’da

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Giriş Tarihi: 06.11.2019
DİRAR İMZALADI SIRA ISLA’DA

İç  çalışmalarına başlayan 'den ilk hamle geldi. Sarı-Lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 'ın sözleşmesi 2 yıl uzattı.

İç çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'den ilk hamle geldi. Sarı-Lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nabil Dirar'ın sözleşmesi 2 yıl uzattı. Ersun Yanal'ın gözdelerinden olan Faslı yıldızın yıllık ücretinde önemli bir indirime gittiği de gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde de Mauricio Isla ile nikah tazelemesi bekleniyor.

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