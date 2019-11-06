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Falcao: İyileşiyorum!

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Giriş Tarihi: 06.11.2019
FALCAO: İYİLEŞİYORUM!

Sakatlığı nedeniyle 'da tedavi olan , televizyonuna konuştu. Kolombiyalı yıldız, "Sakatlığım iyi gidiyor, iyileşiyorum" ifadesini kullandı. Falcao, sınavıyla ilgili olarak da, "Bu maçı bekliyoruz. İyi bir sonuç almayı umuyoruz" dedi.

Sakatlığı nedeniyle İspanya'da tedavi olan Radamel Falcao, El Churinguito televizyonuna konuştu. Kolombiyalı yıldız, "Sakatlığım iyi gidiyor, iyileşiyorum" ifadesini kullandı. Falcao, Real Madrid sınavıyla ilgili olarak da, "Bu maçı bekliyoruz. İyi bir sonuç almayı umuyoruz" dedi.

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