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Galatasaray'a 3 rakip birden!

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Giriş Tarihi: 06.11.2019
GALATASARAY'A 3 RAKİP BİRDEN!

'ya yeniden formasını giydirmek isteyen Galatasaray yönetimi öncesi gün menajer William D'Avila ile 'da görüşme yapmıştı. Ancak Fransız basınından moralleri bozacak bir haber geldi. göre , ve de yıldız için kısa sürede ile masaya oturacak.

Henry Onyekuru'ya yeniden Galatasaray formasını giydirmek isteyen yönetimi öncesi gün menajer William D'Avila ile İstanbul'da görüşme yapmıştı. Ancak Fransız basınından moralleri bozacak bir haber geldi. göre Bordeaux, Marsilya ve Anderleht de Nijeryalı yıldız için kısa sürede Monaco ile masaya oturacak.

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