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Waregem’den Larin kararı

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Giriş Tarihi: 05.11.2019
WAREGEM’DEN LARİN KARARI

basını, Waregem'in 15 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans gösteren Kanadalı yıldızın satın alma opsiyonunu kullanacağını yazdı. Yapılan anlaşmaya göre Belçika kulübü, 'a 2.5 milyon Euro ödeyecek.

Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak Zulte Waregem'e transfer olan Cyle Larin oynadığı futbolla büyük ses getiriyor.

6 GOL VE 6 ASİST!
Belçika basını, Waregem'in 15 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans gösteren Kanadalı yıldızın satın alma opsiyonunu kullanacağını yazdı. Yapılan anlaşmaya göre Belçika kulübü, Beşiktaş'a 2.5 milyon Euro ödeyecek.

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