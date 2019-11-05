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Milli Takım’da İrfan depremi

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Giriş Tarihi: 05.11.2019
MİLLİ TAKIM’DA İRFAN DEPREMİ

Başakşehır'in ile oynadığı maçta sakatlanan iki hafta sahalardan uzak kalacak. İrfan, İzlanda ile oynanacak kritik maçı kaçıracak.

Başakşehır'in Alanya ile oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can iki hafta sahalardan uzak kalacak. İrfan, İzlanda ile oynanacak kritik maçı kaçıracak.

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