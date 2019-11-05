Milli Takım’da İrfan depremi
Giriş Tarihi: 05.11.2019
Başakşehır'in Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can iki hafta sahalardan uzak kalacak. İrfan, İzlanda ile oynanacak kritik maçı kaçıracak.Başakşehır'in Alanya ile oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can iki hafta sahalardan uzak kalacak. İrfan, İzlanda ile oynanacak kritik maçı kaçıracak.
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