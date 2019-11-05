İngiltere'de gündem Çağlar Söyüncü

Efsane İngiliz stoper Martin Keown, “Çağlar modern futbolda olması gereken tüm özelliklere sahip... Hızlı, agresif ve hava toplarında çok başarılı” diye konuştu.

ottenham

'in en flaş takımı'de savunmanın değişilmez ismi olanperformansıyla gündeme oturdu...basını güzel futbolunuönünde golle süsleyen milli futbolcumuzun sezon sonunda büyük bir transfer yapmasına kesin gözüyle bakıyor. Efsanestoperiseiçin "Onu izledikçe daha fazla beğeniyorum. Modern futbolda olması gereken tüm özelliklere sahip. Hızlı, agresif ve hava toplarında çok başarılı... Uzun boylu olmasına rağmen hızlı ve çabuk bir oyuncu" yorumunu yaptı.Çağlar, hafta sonu Watford maçında attığı golle 3 puanda büyük pay sahibi oldu.önünde'a uzatmalarla puanı getirenmanşetleri süsledi., "" dedi.