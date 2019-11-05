İngiltere'de gündem Çağlar Söyüncü
Giriş Tarihi: 05.11.2019
Efsane İngiliz stoper Martin Keown, “Çağlar modern futbolda olması gereken tüm özelliklere sahip... Hızlı, agresif ve hava toplarında çok başarılı” diye konuştu.Premier Lig'in en flaş takımı Leicester City'de savunmanın değişilmez ismi olan Çağlar Söyüncü performansıyla gündeme oturdu... Ada basını güzel futbolunu Watford önünde golle süsleyen milli futbolcumuzun sezon sonunda büyük bir transfer yapmasına kesin gözüyle bakıyor. Efsane İngiliz stoper Martin Keown ise Çağlar için "Onu izledikçe daha fazla beğeniyorum. Modern futbolda olması gereken tüm özelliklere sahip. Hızlı, agresif ve hava toplarında çok başarılı... Uzun boylu olmasına rağmen hızlı ve çabuk bir oyuncu" yorumunu yaptı.
Çağlar, hafta sonu Watford maçında attığı golle 3 puanda büyük pay sahibi oldu.
PES ETMEDİ GOLÜNÜ ATTI
Tottenham önünde Everton'a uzatmalarla puanı getiren Cenk Tosun manşetleri süsledi. Daily Mail, "Pes etmedi, golünü attı" dedi.
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