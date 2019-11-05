Trabzonspor’un hakem hatalarından 12 puanı gitti

Geçen sezondan bu yana hakem hatalarıyla canı yanan Fırtına bu sezon 10 haftada 12 puan kaybetti... Trabzonspor'un en son Göztepe maçında 1 penaltısı verilmedi... Jerome'a ise kırmızı kart çıkmadı...

Trabzon geçen sezondan beri hakem hatalarıyla doğranıyor! Fırtına bu sezon 11 net hakem hatasına kurban gitti. Ve bu hatalarla 12 puan kaybetti. Malatya maçında Mina, Ekuban'a ceza sahası içinde şiddetli şarj uyguladı. Hakem Koray Gençerler penaltıyı vermedi.

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