Trabzonspor’un hakem hatalarından 12 puanı gitti
Giriş Tarihi: 05.11.2019
Geçen sezondan bu yana hakem hatalarıyla canı yanan Fırtına bu sezon 10 haftada 12 puan kaybetti... Trabzonspor'un en son Göztepe maçında 1 penaltısı verilmedi... Jerome'a ise kırmızı kart çıkmadı...
Trabzon geçen sezondan beri hakem hatalarıyla doğranıyor! Fırtına bu sezon 11 net hakem hatasına kurban gitti. Ve bu hatalarla 12 puan kaybetti. Malatya maçında Mina, Ekuban'a ceza sahası içinde şiddetli şarj uyguladı. Hakem Koray Gençerler penaltıyı vermedi.
STURRİDGE'YE FAUL ES GEÇİLDİ
F.Bahçe derbisinde Nwakaeme'ye yapılan net penaltı verilmedi. Maç 1-1 bitti. G.Birliği maçında Sturridge'ye yapılan faul es geçildi. Pozisyonun devamı gol oldu. Mücadele 2-2 sonuçlandı.
SİVAS MAÇINDA KAYIP 3 PUAN
Trabzon'un Sivas ile oynadığı maçta Avdijaj'a yapılan faul verilmedi. Devamında Sivas golü buldu. Samassa penaltıda çizgi ihlali yaptı. Bordo- Mavililer karşılaşmayı 2-1 kaybetti
İKİ MAÇTA BENZER SENARYO
Rize-Trabzon maçında Boldrin 2. sarıdan atılmadı. Trabzon'un Başakşehir sınavında bir penaltısı verilmedi. Skrtel'e kırmızı çıkmadı. Göztepe maçında ise benzer senaryo yaşandı.
2. HAFTA TRABZONSPOR- MALATYA
Maçın 28. dakikasında Malatyalı Mina ceza sahası içinde Ekuban'ı düşürüyor. Ancak hakem Koray Gençerler penaltıyı es geçiyor.
3. HAFTA F.BAHÇE-TRABZONSPOR
Derbinin 33. dakikasında Fenerbahçeli Zanka, Nwakaeme'yi ceza sahası içinde arkadan itiyor. Fırat Aydınus penaltıyı vermiyor.
4. HAFTA TRABZONSPOR-G.BİRLİĞİ
84'te Trabzon'un yediği golden önce Sturridge'ye faul yapılıyor.
5. HAFTA SİVASSPOR-TRABZONSPOR
41'de Avdijaj, topu nizami olarak rakipten alıyor, hakem faul veriyor. Devamında Sivas golü atıyor. 80'de Sivas kalecisi Samassa penaltıda kale çizgisi ihlali yapıyor.
7. HAFTA ÇAYKUR RİZE-TRABZONSPOR
68'de Boldrin, Kamil Ahmet'e faul yapıyor ve sarı kart görüyor. Aynı dakika içinde Sosa'nın yüzüne vuruyor. Ama atılmıyor.
76'da Rizeli oyuncu Sosa'nın ayağına basıyor. Hakem 'Devam' diyor. Devamında Sturridge gol pozisyonuna girince hakem oyunu durduruyor.
9. HAFTA BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR
38'de Crivelli topu kendi ceza sahası içinde elle kesiyor. Hakem pozisyonu atlıyor.
90+5'te sarı kartı olan Skrtel, Sörloth'a arkadan çok sert giriyor. Ancak Slovak oyuncuya 2. sarı kart çıkmıyor.
10. HAFTA TRABZON-GÖZTEPE
Soner'in sert müdahaleleri kartsız geçiştiriliyor.
56'da Jerome'a kırmızı çıkmıyor. 58'de Trabzon'un penaltısı verilmiyor.
YUNUS EMRE SEL
TÜRK FUTBOLUNDAN ELLERİNİ ÇEKSİNLER
Trabzonspor Genel Sekreteri Sağıroğlu'ndan sert açıklamalar geldi.
Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, "Hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bunu yapanlar bir an önce suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Zor diye bir şey yok!
- Onyekuru adım adım Galatasaray'a!
- Waregem’den Larin kararı
- Şener Özbayraklı 6 hafta yok!
- Milli Takım’da İrfan depremi
- G.Saray'dan flaş sakatlık açıklaması!
- Trabzonspor'dan sert açıklama: Türk futbolundan ellerini çekmelidir
- Göztepe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
- Galatasaray taktik çalıştı
- İngiltere'de gündem Çağlar Söyüncü
Daha Fazla Gör
- Türkiye ekonomisi dünyaya gücünü gösterdi!
- Mardin'de şoke eden olay! Musluktan yılan çıktı...
- Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
- Bakan Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Bunun bedelini millet sana ödetecektir!
- Türkiye'nin gururu "Bora-12" ile hedefi 12'den vuruyor! Katar polisi de test etti
- Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova: Türkiye Rusya ilişkisine kastetmek isteyenler yaptı
- Son dakika: Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak devriye
- İran Cumhurbaşkanı Ruhani Kral Selman'a "barış mektubu" gönderdi
- Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak için 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis talebi
- Milli Savunma Bakanlığından 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması
- ABD petrol için Deyrizor'da iki yeni üs kuruyor! Amaç sadece petrol mü?