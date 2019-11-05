Fenerbahçe karavana atıyor
Giriş Tarihi: 05.11.2019
Fenerbahçe 40 net pozusyonun 29'unu gol yapamadı. F.Bahçe, 27.5 ile gol yapma yüzdesiyle Süper Lig ile birlikte 5 büyük ligin net gol pozusyonunu en az gole çevirme yüzdesine sahip takımı oldu. İşte haberin detayları ve 5 Kasım tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz Fenerbahçe haberleri...Fenerbahçe 40 net pozusyonun 29'unu gol yapamadı. F.Bahçe, 27.5 ile gol yapma yüzdesiyle Süper Lig ile birlikte 5 büyük ligin net gol pozusyonunu en az gole çevirme yüzdesine sahip takımı oldu.
YARISINI ATSA FENERBAHÇE UÇMUŞTU!
Fenerbahçeli taraftarlar sanal alemde Rodrigues'in kaçırdığı pozisyonlara isyan etti. Taraftarlar, "Kaçırdıklarının yarısını atsa takım uçmuştu" dediler.
HASAN ALİ HALA FORM TUTAMADI
Hasan Ali sakatlığını atlatsa da oynadığı maçlarda vasatı aşamadı. Hasan Ali'nin kondisyon eksiğini kapatmak için ekstra çalışma yaptığı öğrenildi.
KASIMPAŞA MESAİSİ DÜN BAŞLADI
F.Bahçe Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. 11'de oynayan futbolcular rejenerasyon yaptı. İdman 1.5 saat sürdü.
BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK DİK DUR EĞİLME
Fenerbahçe taraftarı Kayseri'den gelen takımı Samandıra'da karşıladı ve moral verdi. Bir gurup taraftar "Dik durun. Sakın başınızı eğmeyin. Bu takım şampiyon olacak" diye seslendiler.
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