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Galatasaray'ın Real Madrid kadrosu açıklandı!

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Giriş Tarihi: 05.11.2019
GALATASARAY'IN MADRİD KADROSU AÇIKLANDI!

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden , devi 'e konuk olacak. Sarı kırmızılılarda merak edilen Madrid maçının kadrosu açıklandı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak 'ın kamp kadrosu açıklandı.

Öğleden önce Havalimanı'ndan özel uçakla Madrid'e gidecek sarı-kırmızılı kafilede, sakatlıkları bulunan ile Şener Özbayraklı yer almıyor.

Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

, Jean Michael Seri, , , Younes , , Batuhan Şen, , , Mariano Filho, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

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