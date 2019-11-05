Galatasaray'ın Real Madrid kadrosu açıklandı!
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, İspanya devi Real Madrid'e konuk olacak. Sarı kırmızılılarda merak edilen Madrid maçının kadrosu açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.
Öğleden önce İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Madrid'e gidecek sarı-kırmızılı kafilede, sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı yer almıyor.
Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Filho, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.
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