Onyekuru adım adım Galatasaray'a! Menajeri İstanbul'a geldi

Galatasaray yönetimi, sezon başında Monaco’ya transfer olan Henry Onyekuru’ya yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giydirmek için önemli bir atım attı... Menajer D’Avila ile büyük oranda anlaşan yönetim, kısa sürede Fransız kulübü ile de masaya oturacak...

Geçen sezon attığı kritik gollerle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Henry Onyekuru, Florya'ya geri dönüyor... Sarı-Kırmızılılar hücumda yaşanan büyük sıkıntıların ardından, sezon başında Monaco'ya kaptırdığı genç yıldızın transferi için resmen düğmeye bastı.



İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜLER

Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila'nın dün İstanbul'a geldiği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin D'Avila ile çok büyük oranda anlaşma sağladığı belirtiliyor.





HEDEF 1.5 YILLIK KİRALAMA

Yöneticiler kısa süre içinde Monaco ile de temasa geçerek teklifini yapacak. Galatasaray'ın ilk planda Onyekuru'yu 1.5 sezonluğuna kiralamak istediği gelen bilgiler arasında.



JARDİM'DE SIKINTI VAR

Monaco'nun bu teklife sıcak bakacağı ancak teknik direktör Jardim'in Onyekuru'yu takımda tutmak istediği belirtiliyor. Transferde kısa süre içinde sıcak gelişmelerin olması bekleniyor.