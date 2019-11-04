04 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Onyekuru Galatasaray'a dönüyor!

SPOR
Giriş Tarihi: 04.11.2019
ONYEKURU HAREKATI BAŞLIYOR!

Ünlü Fransız gazeteci , ’ın bu hafta içinde Monaco ile resmen görüşeceğini, ’nun ’ye dönmeye çok sıcak baktığını yazdı...

Ligde 10 maçta 11 gol atabilen, Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz ağları havalandıramayan Galatasaray'dan beklenen hamle geliyor... Sarı- Kırmızılılar bir süredir takıma döneceği konuşulan Henry Onyekuru'nun transferi için resmen düğmeye basmaya hazırlanıyor.



GÖRÜŞME KISA SÜREDE OLACAK
YAHOO 'nın ünlü muhaberi Manu Lonjon, Sarı-Kırmızılılar'ın bu hafta Nijeryalı yıldız için Monaco ile görüşeceğini yazdı. Lonjon, "Onyekuru, G.Saray'ı çok istiyor" dedi.

JARDİM KALMASINI İSTİYOR
Lonjon buna karşın Monaco Teknik Direktörü Jardim'in genç yıldızın takımda kalmasını istediğini de belirtti. G.Saray'ın Fransız kulübü ile yapacağı görüşmenin sonucu merak ediliyor.



SADECE 4 MAÇTA OYNADI
yaşadığı sakatlık nedeniyle Monaco'da sadece 4 maça çıkabildi. Genç yıldız gol atamezken,

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN