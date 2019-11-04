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Emre Mor şansı yine kullanamadı

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Giriş Tarihi: 04.11.2019
EMRE MOR ŞANSI YİNE KULLANAMADI

maçında ilk 11'de oynayan ancak performansı eleştiri alan birkez daha verilen şansı iyi kullanamadı. 'in R.Madrid önünde Feghouli'yi 11'e alacağı ve genç yıldızı yedek bırakacağı öğrenildi.

Rize maçında ilk 11'de oynayan ancak performansı eleştiri alan Emre Mor birkez daha verilen şansı iyi kullanamadı. Fatih Terim'in R.Madrid önünde Feghouli'yi 11'e alacağı ve genç yıldızı yedek bırakacağı öğrenildi.

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