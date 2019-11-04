Emre Mor şansı yine kullanamadı
Giriş Tarihi: 04.11.2019
Rize maçında ilk 11'de oynayan ancak performansı eleştiri alan Emre Mor birkez daha verilen şansı iyi kullanamadı. Fatih Terim'in R.Madrid önünde Feghouli'yi 11'e alacağı ve genç yıldızı yedek bırakacağı öğrenildi.Rize maçında ilk 11'de oynayan ancak performansı eleştiri alan Emre Mor birkez daha verilen şansı iyi kullanamadı. Fatih Terim'in R.Madrid önünde Feghouli'yi 11'e alacağı ve genç yıldızı yedek bırakacağı öğrenildi.
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