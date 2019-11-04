Emre Mor şansı yine kullanamadı

Rize maçında ilk 11'de oynayan ancak performansı eleştiri alan Emre Mor birkez daha verilen şansı iyi kullanamadı. Fatih Terim'in R.Madrid önünde Feghouli'yi 11'e alacağı ve genç yıldızı yedek bırakacağı öğrenildi.

maçında ilk 11'de oynayan ancak performansı eleştiri alanbirkez daha verilen şansı iyi kullanamadı.'inönünde'yi 11'e alacağı ve genç yıldızı yedek bırakacağı öğrenildi.