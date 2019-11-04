Fenerbahçe'nin Kayseri kabusu

Fenerbahçe'nin Kayserispor kabusu sürüyor... Rakibine dün 1-0 mağlup olarak zirveye çıkma şansını kaybeden Sarı-Lacivertliler, Kayserispor'a karşı ligde oynadığı son 3 maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu.

Fenerbahçe'nin Kayserispor kabusu sürüyor... Rakibine dün 1-0 mağlup olarak zirveye çıkma şansını kaybeden Sarı-Lacivertliler, Kayserispor'a karşı ligde oynadığı son 3 maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu. Geçen sezon Kayserispor'a evinde 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, rakibine deplasmanda ise 1-0'lık skorla boyun eğmişti. Fenerbahçe, Kayseri'ye karşı olan kötü serisini dün de sürdürdü. Fenerbahçe ayrıca 15 kez ile Kayserispor'un 2015- 2016 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla gol attığı takım konumunda.







HASAN ALİ UCUZ YIRTTI!

Maçın 2. yarıda Hasan Ali hem talihsiz hem de başka bir bakımdan şanslı bir an yaşadı. Hava topunda boşa yükselen Umut yere düşerken Hasan Ali'nin bileğine bastı. H.Ali Kaldırım'ın bileğinin aşı derecede esnediği görüldü. Ancak korkulan olmadı ve Hasan Ali maça devam etti.



BÜLENT UYGUN: DERSİMİZİ ÇALIŞTIK

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe'yi yendikleri maç sonrası, "Rakibimizi hafta içinde iyi analiz ettik ve zaaflarını değerlendirdik. Galibiyetle başladığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.