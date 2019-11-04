Karius kesinlikle takımda kalacak
Giriş Tarihi: 04.11.2019
Loris Karius'un menajeri Alman kalecinin devre arasında Liverpool'a döneceği iddialarını yalanlayarak, "Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacak" açıklamasında bulundu.Loris Karius'un menajeri Alman kalecinin devre arasında Liverpool'a döneceği iddialarını yalanlayarak, "Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacak" dedi.
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