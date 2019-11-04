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Karius kesinlikle takımda kalacak

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Giriş Tarihi: 04.11.2019
KARİUS KESİNLİKLE TAKIMDA KALACAK

'un menajeri Alman kalecinin devre arasında 'a döneceği iddialarını yalanlayarak, "Sezon sonuna kadar 'ta kalacak" açıklamasında bulundu.

Loris Karius'un menajeri Alman kalecinin devre arasında 'a döneceği iddialarını yalanlayarak, "Sezon sonuna kadar 'ta kalacak" dedi.

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