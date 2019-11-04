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Gökhan İnler’den destek

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Giriş Tarihi: 04.11.2019
GÖKHAN İNLER’DEN DESTEK

'ın eski oyuncusu , 'ndan 150 forma aldı. Gökhan İnler bunun büyütülmesine gerek olmadığını ifade etti.

'ın eski oyuncusu Gökhan çizdi. İnler, 'ndan 150 forma aldı. bunun büyütülmesine gerek olmadığını ifade etti.

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