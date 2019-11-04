Gökhan İnler’den destek
Giriş Tarihi: 04.11.2019
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Gökhan İnler, Kartal Yuvası'ndan 150 forma aldı. Gökhan İnler bunun büyütülmesine gerek olmadığını ifade etti.Beşiktaş'ın eski oyuncusu Gökhan çizdi. İnler, Kartal Yuvası'ndan 150 forma aldı. Gökhan İnler bunun büyütülmesine gerek olmadığını ifade etti.
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