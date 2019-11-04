Ersun Yanal’dan yenilgi sonrası gönderme! "Fenerbahçe kurgu ile şampiyon olacak diyenlere selam olsun"
Giriş Tarihi: 04.11.2019
Takımı hakkında algı yaratıldığına işaret eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Fenerbahçe kurgu ile şampiyon olacak diyenlere selam olsun” dedi. Tecrübeli hoca ayrıca “Sezon bittiğinde tüm takımlar arkamızda olacak” diye konuştu.Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a 1-0 yenildikleri maç sonrası imâlı açıklamalarda bulundu. Takımı hakkında algı yaratıldığını iddia eden Yanal, "Fenerbahçe'nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyenlere selam yolluyorum" ifadelerini kullandı.
SEZON SONUNDA ZİRVEDE YER ALACAĞIZ
Kayseri karşısında sonuca gidemediklerini de söyleyen Yanal, "Her şeyi yaptık ama golü bulamadık. Daha üretken olmalıyız." dedi. Tecrübeli hoca ayrıca "Lig bittiğinde geriye baktığımızda tüm takımlar bizim arkamızda olacak. Buna inanıyorum" diye konuştu.
HAKEMLE İLGİLİ KONUŞMAK İŞİM DEĞİL
Hakem kararlarının sorulması üzerine ise Yanal, "Hakemleri eleştirmek, hakemlerle ilgili yorum yapmak benim işim değil. Ben takımımın performansından sorumluyum. Bizim hakemlerle, onların yaptıklarıyla işimiz yok" açıklamasını yaptı
BU DURUMUN SORUMLUSU BENİM
Deplasmanda 2. yenilgilerini aldıklarını da söyleyen deneyimli hoca, "Rakamlar, her şey bizden yana ama skor bizden yana değil. Bunun sorumlusu benim. Bu şekilde götüremeyiz" dedi.
LÖSEMİYE DİKKAT ÇEKTİLER
Kayseri ile Fenerbahçe arasında oynanan maç öncesi her iki takımın futbolcuları ve teknik heyetleri seremoni esnasında lösemi hastalığına dikkat çekmek için maske ile sahada yer aldı. İki takımın oyuncularının ve teknik heyetinin bu davranışı alkış aldı.
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