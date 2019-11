Ersun Yanal’dan yenilgi sonrası gönderme! "Fenerbahçe kurgu ile şampiyon olacak diyenlere selam olsun"

Takımı hakkında algı yaratıldığına işaret eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Fenerbahçe kurgu ile şampiyon olacak diyenlere selam olsun” dedi. Tecrübeli hoca ayrıca “Sezon bittiğinde tüm takımlar arkamızda olacak” diye konuştu.

teknik direktörü Kayserispor 'a 1-0yenildikleri maç sonrasıimâlı açıklamalarda bulundu.Takımı hakkındaalgı yaratıldığını iddiaeden Yanal,ifadelerini kullandı.karşısında sonuca gidemediklerini de söyleyen Yanal, "Her şeyi yaptık ama golü bulamadık. Daha üretken olmalıyız." dedi. Tecrübeli hoca ayrıca "Lig bittiğinde geriye baktığımızda tüm takımlar bizim arkamızda olacak. Buna inanıyorum" diye konuştu.Hakemkararlarının sorulması üzerine ise, "Hakemleri eleştirmek, hakemlerle ilgili yorum yapmak benim işim değil. Ben takımımın performansından sorumluyum. Bizim hakemlerle, onların yaptıklarıyla işimiz yok" açıklamasını yaptıDeplasmanda2. yenilgilerini aldıklarını da söyleyen deneyimli hoca, "Rakamlar, her şey bizden yana ama skor bizden yana değil.. Bu şekilde götüremeyiz" dedi.ile Fenerbahçe arasında oynanan maç öncesi her iki takımın futbolcuları ve teknik heyetleri seremoni esnasında lösemi hastalığına dikkat çekmek için maske ile sahada yer aldı. İki takımın oyuncularının ve teknik heyetinin bu davranışı alkış aldı.