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Emre Taşdemir Mayıs'ı bekleyecek

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Giriş Tarihi: 04.11.2019
EMRE TAŞDEMİR MAYIS'I BEKLEYECEK

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlere imza attırmaya başlayan , Taşdemir konusunda acele etmeyecek. yıldızın göstereceği performansa göre mayıs ayında kesin karar verilecek.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlere imza attırmaya başlayan Galatasaray, Emre Taşdemir konusunda acele etmeyecek. yıldızın göstereceği performansa göre mayıs ayında kesin karar verilecek

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