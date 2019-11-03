Vodafone İstanbul Maratonu'nda rekor!
Son dakika haberi...Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı. Maratonda kadınlarda ise birinciliği Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.
Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratona, atletlere tempo veren "tavşan atlet" olarak başlayan Kibet, yarışı birincilikle tamamladı.
Parkuru 2.09.44'lük derecesiyle birinci bitiren Kibet, parkur rekorunun da yeni sahibi oldu. Bundan önceki rekor 2 saat 9 dakika 57 saniyelik derecesiyle geçen yılın kazananı Kenyalı Felix Kimutai'ye aitti.
Maratonda 2.09.57'lik derecesiyle Etiyopyalı atlet Yitayal Atnafu Zerihun ikinci, 2.10.09'luk zamanıyla Kenyalı sporcu Peter Kwemoi Ndorobo üçüncü oldu.
Türkiye adına en iyi dereceyi yarışı 6. sırada tamamlayan Polat Kemboi Arıkan, 2.12.57'lik zamanıyla elde etti.
KADINLARDA BİRİNCİ
Maratonda kadınlarda ise birinciliği Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.
MARATONDAN NOTLAR VE VERİLEN MESAJLAR
Organizasyonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.
Start öncesi bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sporun birleştirici gücüne dikkati çekerek, "Sizlerle beraber olmanın heyecanını, mutluluğu yaşıyoruz. Göğsümüzü kabartan sporcularımız da burada. Sporun birleştiren ruhuyla İstanbulumuza gelen sporculara 'hoş geldiniz', diyorum. Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağız, gönülleri bileştireceğiz. Sporun ruhuyla yarınlara gençlerimizle yürüyeceğiz. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde gerçekleştiriliyor.
İstanbul Maratonu, 2012 yılından bu yana Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından açıklanan "altın maratonlar" listesinde bulunuyor.
140 BİNE YAKIN KİŞİ KOŞTU
Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi katıldı.
Organizasyonda 42,195 kilometrelik çipli koşuda yaklaşık 4 bin, 15 kilometrelik koşuda ise yaklaşık 33 bin sporcu koşuyor. 8 kilometrelik halk koşusuna ise 100 bin civarında vatandaş katılım gösterdi.
Maratonun 15 kilometre parkuru, "Türkiye'nin en çok sporcu ile koşulan yol yarışı" unvanını aldı.
58 ELİT ATLET KATILDI
Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda 58 elit atlet koştu.
Erkeklerde son 4 yılın şampiyonları kıyasıya bir mücadele veriyor. 2015'te Kenyalı Elias Kemboi Chelimo, 2016'da Kenya asıllı Azerbaycanlı atlet Evans Kiplagat, 2017'de Fransa'yı temsil eden Abraham Kiprotich, 2018'de Kenyalı Felix Kimutai birincilik ipini göğüslemişti. Bu 4 isim, bir kez daha şampiyon olmak için koşuyor.
Kadınlarda ise geçen yıl üçüncülüğü elde eden Etiyopyalı atlet Fatuma Sado ile beşinci olan milli atlet Elvan Abeylegesse, maratonun favorileri olarak koşmaya başladı.
PARKURLAR
42,195 kilometrelik maratonda sporcular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak atletler, Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak ve sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete döndü.
Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erdi.
15 kilometre koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına vardı.
Altunizade Köprüsü altından başlayacak halk koşusunda da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sekiz kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde son buldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Trabzon’da penaltı isyanı!
- Lidere çelme
- İşte Kayserispor-Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'leri...
- Real Madrid startı verildi
- Şampiyon sporcudan bir madalya daha!
- ''Ne Talisca ne Aboubakar gündemimizde yok''
- Beşiktaş forması çok değerlidir
- Rıdvan Dilmen'den şok sözler: Fenerbahçe paramparça eder
- Aslan'da Falcao seferberliği
- Mesut Özil hazır kıta!
- İşte Putin'in KGB öz geçmişi! İlk kez yayımladılar...
- Dünyaca ünlü ekonomist Jeffrey Sachs'tan ABD'ye "Türkiye" eleştirisi
- İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
- 41. İstanbul Maratonu başladı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada güçlü olduğunu gösterdi
- Bakan Berat Albayrak'tan Jeffrey Sachs paylaşımı
- Özel Hareket polisleri 'Sınır Kartalları' nöbette! Hainlere göz açtırmıyorlar...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İsmail Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı
- İran'ın otomotiv devi Khodro Company Türkiye'de fabrika kuracak
- FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım edenler hakkında flaş gelişme
- MSB açıkladı: İkinci Rus Askeri Heyeti Ankara’ya geliyor
- SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Rus mevkidaşı Gerasimov arasında önemli görüşme