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Mesut Özil hazır kıta! Geriye Fenerbahçe ile Arsenal'in el sıkışması kaldı

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Giriş Tarihi: 03.11.2019
MESUT ÖZİL HAZIR KITA!

’in Ocak’ta Fener’e gelmesi için geriye bir adım kaldı. 'daki evini satan Mesut Özil, Çamlıca'dan villa satın aldı. Geriye ile 'in el sıkışması kaldı.

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük istek duyduğu Mesut Özil adım adım çubuklu formaya doğru yol alıyor. Arsenal'de gözden düşen ancak dün şans bulan Mesut Özil'in Londra'daki evini sattıktan sonra geçtiğimiz günlerde İstanbul Çamlıca'dan 10 milyon dolara tripleks villa aldığı ortaya çıktı. Mesut'un bu villayı eşi Amine Gülşe ile birlikte gezerek aldığı da ortaya çıktı. Arsenal ile görüşmeler devam ediyor...

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in ücretinin yarısını vermeyi kabul ettiği ve gurbetçi yıldızı 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istediği biliniyor.



Arsenal ise kiralama ücreti istemiyor ancak kendi ödeyeceği ücretin vergisini Sarı- Lacivertli kulübün ödemesini istiyor. Görüşmeler sürüyor.

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