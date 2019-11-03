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Son dakika: Kayserispor Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

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Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU

'in 10. haftasının önemli müsabakalarından birinde ile karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak müsabakada ilk 11'ler belli oldu.

, 'in 10. haftasında deplasmanda bu akşam 'la karşılaşacak. Son iki haftada aldığı galibiyetlerle lider Aytemiz Alanyaspor'la puan farkını 1'e düşürüp 17 puanla 2. sıraya yükselen sarı-lacivertliler, çıkışını Kayseri'de de sürdürme peşinde.

Fenerbahçe ve İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 10. haftasında mücadele edecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Müsabaka, beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU;

Kayserispor: Lung , Miguel Lopes , Poulain , Abdennour , Yasir , Dja Djedje , Şamil Çinaz , Mensah , Bilal , , Adebayor

Fenerbahçe: Altay , Isla , Zanka , , , Emre Belözoğlu , Luiz Gustavo , , Garry Rodrigues , , Vedat Muriqi

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

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