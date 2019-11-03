Son dakika: Kayserispor Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 10. haftasının önemli müsabakalarından birinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak müsabakada ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda bu akşam İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaşacak. Son iki haftada aldığı galibiyetlerle lider Aytemiz Alanyaspor'la puan farkını 1'e düşürüp 17 puanla 2. sıraya yükselen sarı-lacivertliler, çıkışını Kayseri'de de sürdürme peşinde.
Fenerbahçe ve İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 10. haftasında mücadele edecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Müsabaka, beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU;
Kayserispor: Lung , Miguel Lopes , Poulain , Abdennour , Yasir , Dja Djedje , Şamil Çinaz , Mensah , Bilal , Umut Bulut , Adebayor
Fenerbahçe: Altay , Isla , Zanka , Serdar Aziz , Hasan Ali Kaldırım , Emre Belözoğlu , Luiz Gustavo , Victor Moses , Garry Rodrigues , Ozan Tufan , Vedat Muriqi
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