Real Madrid startı verildi
Giriş Tarihi: 03.11.2019
Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ç.Rize maçında oynayan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ç.Rize maçında oynayan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
ŞENER'İN MR'I ÇEKİLECEK
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Şener Özbayraklı'nın sağ arka adalesinde ileri derecede zorlanma tespit edildi. Şener'in MR'nın çekileceği belirtildi.
CİMBOM EVDE REKORA GİDİYOR
G.SARAY iç sahada rekor kırıyor. Son 41 iç saha maçını kaybetmeyen Aslan, Liverpool ve Juventus ile yarışıyor.
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