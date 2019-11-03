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Galatasaray'da Falcao seferberliği! En geç Trabzonspor maçına yetişmesi planlanıyor

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Giriş Tarihi: 03.11.2019
ASLAN'DA FALCAO SEFERBERLİĞİ

, maçında da yok. Falcao’nun sonrasında oynanacak , ya da en geç maçına yetişmesi planlanıyor.

Ligde Ç.Rizespor'u 2-0 yenerek Beşiktaş yenilgisinin yaralarını saran G.Saray'da yüzler gülerken gözler Falcao'ya çevrildi. Son olarak F.Bahçe ile oynanan maçta forma giyen ardından 4 haftadır ligde takımındaki yerini alamayan Kolombiyalı yıldızın bu haftaki Gaziantep FK maçında da kadroda olması beklenmiyor.

Fatih Terim'in Falcao'nun sakatlığı ile ilgili olarak kulüp doktoruyla detaylı bir görüşme yaptığı öğrenildi. Falcao'nun milli maçtan sonra oynanacak Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılacağı ancak en kötü olasılıkla Trabzonspor maçında oynaması planlanıyor.



TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
G.Saray'a transfer olduğundan beri sakatlıkla boğuşan Falcao'nun tedavisi sürüyor.

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