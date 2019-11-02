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İrem Yaman'dan G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

SPOR
Giriş Tarihi: 02.11.2019
ŞAMPİYON SPORCUDAN BİR MADALYA DAHA!

İtalya'da düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda milli tekvandocu , altın madalyaya uzandı. Rakibini 22-9 mağlup eden milli sporcu, kazandı.

Tekvandoda İtalya'da düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu , altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bari şehrinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 57 kiloda İrem Yaman, son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones ile karşılaştı.

Rakibini 22-9 mağlup eden milli sporcu, kazandı.

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