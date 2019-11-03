Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Beşiktaş forması çok değerlidir
Giriş Tarihi: 03.11.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Avcı, “Beşiktaş forması çok değerlidir. İlk yarı harika oynadık. 2. yarı rakibi maça ortak ettik. 4 maçta 10 puan aldık ve 1 gol yedik. Denizlispor'u da yenip araya iyi girmek istiyoruz." dedi.Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı sonrası yerlerinin her zaman zirve olduğunu söyledi. Avcı, "Sıkıntılı bir süreçten sonra buralara gelmek önemli. Bu Beşiktaş formasının değerli olduğunun karşılığıdır" diye konuştu.
İLK DEVRE EN AZ 3-0 OLMALIYDI
Kötü günlerin artık gerilerde kaldığını söyleyen Avcı, "İlk yarı soyunma odasına 3-0 önde girebilirdik. İlk yarıda harika oynadık, 2. devre ise rakibimizi maça ortak ettik" ifadesini kullandı.
CUMARTESİ GÜNÜ DÖNECEĞİZ
Braga ile perşembe günü oynadıktan sonra cuma orada kalacaklarını söyleyen Avcı, "Cumartesi öğlen geleceğiz. 4 maçta 10 puan aldık. Denizli'yi yenip araya iyi girmek istiyoruz" dedi.
195 GÜNLÜK HASRET BİTTİ
Beşiktaş 195 gün sonra deplasmandan 3 puanla döndü.
Beşiktaş Antalyaspor'u deplasmanda son 3 sezondur yeniyor. Bu arada son olarak 22 Nisan 2019'da 29. haftada Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenen Kartal o tarihten sonra oynadığı son 6 deplasman maçında 5 mağlubiyet, 1 yenilgi aldı. Kartal bu sezon da ligde ilk deplasman galibiyetini elde etmiş oldu.
3 MAÇ SONRA GOL YEDİLER
Beşiktaş, Trabzon'a 4-1 yenildikten sonra Alanya, Ankaragücü ve G.Saray maçlarında kalesinde gol görmemişti. Kartal 3 maç sonra ligde gol yemiş oldu.
BEŞİKTAŞ'TA 2 DEĞİŞİKLİK
G.Saray derbisinde sahaya çıkan ilk 11'den 2 değişiklik yapıldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Sarı kart cezalısı Caner Erkin dünkü karşılaşmada forma giyemedi. Derbide ilk 11'de yer alan Roco ise maça kulübede başladı. Vitor Ruiz ve Adem Ljajic ise maça ilk 11'de başladı.
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