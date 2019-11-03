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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ne Talisca ne Aboubakar gündemimizde yok

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Giriş Tarihi: 03.11.2019
''NE TALİSCA NE ABOUBAKAR GÜNDEMİMİZDE YOK''

Başkanı , ve 'ın gündemlerinde olmadığını söyledi. Çebi, "Gelirse zaten bileceksiniz. Tabii ki Talisca bizim bütçemize uygun olursa niye gelmesin. Aboubakar da öyle. Ancak bütçemize uygun düşmezlerse olmaz" dedi.

Başkanı Ahmet Nur Çebi, Talisca ve Aboubakar'ın gündemlerinde olmadığını söyledi. Çebi, "Gelirse zaten bileceksiniz. Tabii ki bizim bütçemize uygun olursa niye gelmesin. da öyle. Ancak bütçemize uygun düşmezlerse olmaz" dedi.

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