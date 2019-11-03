Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ne Talisca ne Aboubakar gündemimizde yok
Giriş Tarihi: 03.11.2019
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Talisca ve Aboubakar'ın gündemlerinde olmadığını söyledi. Çebi, "Gelirse zaten bileceksiniz. Tabii ki Talisca bizim bütçemize uygun olursa niye gelmesin. Aboubakar da öyle. Ancak bütçemize uygun düşmezlerse olmaz" dedi.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Talisca ve Aboubakar'ın gündemlerinde olmadığını söyledi. Çebi, "Gelirse zaten bileceksiniz. Tabii ki Talisca bizim bütçemize uygun olursa niye gelmesin. Aboubakar da öyle. Ancak bütçemize uygun düşmezlerse olmaz" dedi.
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