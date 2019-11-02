Traktör taraftarından Türkiye'ye destek!

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda dünya Türkiye'nin karşısında dururken, İran'da yaşayan Azerbaycan Türklerinden destek geldi.

İran'ın Tebriz bölgesinin takımı olan Traktör'ün taraftarları, İstiklal maçında futbol tarihine damga vuracak görüntülere imza attı.

80 BİN KİŞİ "TÜRKİYE" DİYE HAYKIRDI

Yaklaşık 80 bin taraftarı asker selamı vererek Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini gösterdi.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz haftalarda Traktör takımının bir futbolcusu asker selamı verdiği için ceza almıştı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İran polisi Türk bayraklarıyla stada girmeye çalışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

TAKIMIN BAŞINDA MUSTAFA DENİZLİ VAR

Öte yandan Traktör takımının teknik direktörlüğünü Mustafa Denizli yapıyor.