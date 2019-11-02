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Sörloth maliyetini çıkardı

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Giriş Tarihi: 02.11.2019
SÖRLOTH MALİYETİNİ ÇIKARDI

Trabzonspor'un İngiliz takımı Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığı Norveçli genç golcü Alexander , attığı ve attırdığı gollerle yıllık maliyetini şimdiden çıkardı.

Bordo mavi taraftarların, "Kuzeyin Kralı" lakabını taktığı ligde attığı ve attırdığı gollerle yıllık maliyetini şimdiden çıkardı.

Sabah'ın haberine göre; bir yıllık kiralama bedeli 375 bin Euro (2 milyon TL) ve maaşı da 1 milyon 500 bin Euro (9.5 milyon TL) olan golcü futbolcu, bu süreçte 8 gol ve 3 asistle bordomavililere 4 galibiyet kazandırdı, 4 de beraberlik aldırdı. Sörloth, bu sayede kulübe 17 milyon TL (2,7 milyon Euro) girdisi sağladı. Maliyetini çıkarmakla kalmayan Norveçli ayrıca Trabzonspor'a 5,5 milyon TL de kar yaptırdı. Sörloth'un skor ürettiği maçlarda Trabzonspor hiç kaybetmedi.

BOŞ GEÇMİYOR

Alexander Sörloth, ligde Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep ve Başakşehir'e gol atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise play-offlarda Sparta Prag maçlarında 1'er gol kaydetti.

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