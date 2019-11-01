Son dakika: Trabzonspor'a Sturridge'den kötü haber!
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
Son dakika haberine göre; Süper Lig'in formda takımlarından Trabzonspor'da sakatlığı bulunan yıldız golcü Daniel Sturridge'in durumu belli oldu. İngiliz futbolcu, 1-3 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan yıldız golcü Daniel Sturridge'in durumu belli oldu.
Trabzonspor'dan şu açıklama yapıldı:
Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz Daniel Sturridge'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Oyuncumuza dün MR çekildiğini belirten Hakan Ayaz, "Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR'ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" dedi.
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