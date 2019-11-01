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Son dakika: Trabzonspor'a Sturridge'den kötü haber!

SPOR
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
TRABZONSPOR'A STURRİDGE'DEN KÖTÜ HABER!

Son dakika haberine göre; 'in formda takımlarından 'da sakatlığı bulunan yıldız golcü 'in durumu belli oldu. İngiliz futbolcu, 1-3 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

'da sakatlığı bulunan yıldız golcü 'in durumu belli oldu.

Trabzonspor'dan şu açıklama yapıldı:

Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz Daniel Sturridge'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyuncumuza dün çekildiğini belirten Hakan Ayaz, " karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR'ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" dedi.

Trabzonspor'a Sturridge'den kötü haber TRABZONSPOR'A STURRİDGE'DEN KÖTÜ HABER

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