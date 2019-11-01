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Belhanda için 6 milyon euro artı Garry Rodrigues!

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Giriş Tarihi: 01.11.2019
OLAY TAKAS! BELHANDA VE RODRİGUES...

'da tartışılan adam haline gelen Faslı futbolcu için şu anda ’de kiralık olarak forma giyen Garry ve para teklif edildi. Ancak Araplar’ın iddiasına göre bu öneri Sarı-Kırmızılılar tarafından geri çevrildi.

Bonservisi Al İttihad Kulübü'nde bulunan , sezon başında 2 yıllığına 'ye kiralanmıştı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, Sarı-Lacivertli takımda iyi bir performans gösterirken Arap basınından çok konuşulacak bir iddia geldi. Bu habere göre; 'da tartışılmaya başlanan için Al İttihad, 6 milyon euro ve Garry Rodrigues'in bonservisini önerdi. Ancak yapılan bu teklif, Sarı-Kırmızılı kulüp tarafından geri çevrildi.

MUKAVELE NASIL FESHEDiLECEK?

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe ve Al İttihad arasında yapılan kiralık sözleşmesinin nasıl feshedileceği ise merak ediliyor! Çünkü bu mukavelenin ayrıntıları açıklanmadı. Ancak F.Bahçe'nin satın alma opsiyonu bulunuyor. Al İttihad'ın F.Bahçe'ye belli bir miktarda para ödeyip kiralık sözleşmesini bozma hakkı bulunup bulunmadığı konusunda da net bir ayrıntı yok. Ancak habere göre; Galatasaray zaten yapılan teklifi geri çevirdiği için bu ayrıntıların da bir önemi kalmadı.

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