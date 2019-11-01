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Galatasaray Falcao'nun sahalara çabuk dönebilmesi için kesenin ağzını açtı

SPOR
Giriş Tarihi: 01.11.2019
FALCAO İÇİN SOĞUK ODA

'da bir süredir sakatlığı bulunan 'nun bir an önce sahalara dönebilmesi için yönetim kesenin ağzını açtı. Sarı-Kırmızılı kulüp Falcao için adalelerinin hızlı bir şekilde toparlanmasına katkı yapan soğuk oda (Lifecube) satın aldı.

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı bulunan 'nun bir an önce sahalara dönebilmesi için yönetim kesenin ağzını açtı. Sarı-Kırmızılı kulüp Falcao için adalelerinin hızlı bir şekilde toparlanmasına katkı yapan soğuk oda (Lifecube) satın aldı. Fiyatı 60 bin ila 200 bin dolar arasında değişen alet, sağladığı -85 derece soğukluk sayesinde performansa da artı katkı sağlıyor.

Falcao'nun transfer olurken de istediği soğuk oda ile tüm futbolcular bu teknolojiden yararlanmış olacak.

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