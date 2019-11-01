Çaykur Rize maçıyla yaralar sarılacak
Giriş Tarihi: 01.11.2019
G.Saray'ın Uruguaylı eldiveni Muslera, Ç.Rize maçını yara sarma maçı olarak gördüklerini söyledi. Ç.Rizespor'un dikkat edilmesi gereken bir ekip olduğunu vurgulayan Uruguaylı eldiven, "Ancak bu maçı kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.G.Saray'ın Uruguaylı eldiveni Muslera, Ç.Rize maçını yara sarma maçı olarak gördüklerini söyledi. Ç.Rizespor'un dikkat edilmesi gereken bir ekip olduğunu vurgulayan Uruguaylı eldiven, "Ancak bu maçı kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
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