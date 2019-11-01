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Çaykur Rize maçıyla yaralar sarılacak

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Giriş Tarihi: 01.11.2019
ÇAYKUR RİZE MAÇIYLA YARALAR SARILACAK

G.Saray'ın eldiveni Muslera, Ç.Rize maçını yara sarma maçı olarak gördüklerini söyledi. Ç.Rizespor'un dikkat edilmesi gereken bir ekip olduğunu vurgulayan Uruguaylı eldiven, "Ancak bu maçı kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

G.Saray'ın eldiveni Muslera, Ç.Rize maçını yara sarma maçı olarak gördüklerini söyledi. Ç.Rizespor'un dikkat edilmesi gereken bir ekip olduğunu vurgulayan Uruguaylı eldiven, "Ancak bu maçı kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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