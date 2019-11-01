Fatih Terim neşteri vuruyor! Beşiktaş maçı sonrası söylediklerini uygulamaya koyacak
Giriş Tarihi: 01.11.2019
Galatasaray’da Beşiktaş önünde kötü not alan Mariano, Nagatomo, Belhanda ve Feghouli Ç.Rize önünde kızağa çekilecek. Şener, Emre Taşdemir, Adem ve Ömer Bayram forma giyecek. Babel, Andone, Luyindama ve Lemina yine ilk 11'de yer alacak.G.Saray'da operasyon günü... Teknik Direktör Fatih Terim'in Beşiktaş önünde alınan yenilgiden sonra, "Bazı futbolculara son kez şans vermiştik"
demesinden sonra gözler bugün oynanacak Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Terim 4 oyuncuyu bugün kulübeye çekecek.
ADEM BÜYÜK ŞANS BULACAK
Terim'in Mariano, Nagatomo, Belhanda ve Feghouli'yi Ç.Rizespor karşısında kulübeye çekeceği öğrenildi. Bu oyuncuların yerine Şener, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Adem oynayacak.
6 FUTBOLCU YİNE İLK 11'DE
Rize'ye karşı derbide oynayan Nzonzi, Lemina, Babel, Andone, Muslera ve Luyindama yine 11'deki yerlerini koruyacak. Marcao'nun yerine ise Donk oynayacak.
MARIANO İÇİN KARAR TERİM'İN
Cimbom'da beklentilerin altında kalan Mariano'nun Brezilya'ya gitmek için yönetimle görüşme üstüne görüşme yaptığı öğrenildi. Yönetimin Mariano konusunda Fatih Terim'in vereceği karara göre hareket edeceği öne sürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Türkiye ile Katar arasında kritik anlaşma: 2022 Dünya Kupası'nda...
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan A Haber'de önemli açıklamalar! Genom projesi neleri kapsıyor?
- Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den flaş açıklama: Barış Pınarı Harekatı sırasında tespit ettik
- Bakan Hulusi Akar’dan flaş açıklama! 18 rejim askeri Ruslara teslim edilecek mi?
- SON DAKİKA: Avrupa Birliği'den Türkiye'deki sığınmacılara destek! İşte gelecek para...
- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den kritik F-35 mesajı: Gelecek adımlar olumlu olursa ...
- Bakan Berat Albayrak paylaştı: "Türkiye için Değişim Başlıyor" adıyla başlattığımız...
- SON DAKİKA: Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü
- Bakan Hulusi Akar: Bunu görmemek körlük ve cahilliktir!
- ABD’den S-400 itirafı! Türkiye'yi...
- Çanakkale'de 76'sı çocuk, 147 kaçak göçmen yakalandı
- PKK şüphelileri Türkiye-Yunanistan sınırında yakalandı