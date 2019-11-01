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Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında 25-6 üstün

SPOR
Giriş Tarihi: 01.11.2019
GALATASARAY 25-6 ÜSTÜN

Cimbom Ç.Rizespor karşısında bugüne kadar 25 galibiyet alırken rakibine 6 kez yenildi. 8 maç da berabere sonuçlandı. Ç.Rizespor G.Saray'ı en son 7 Kasım 2015'te 4-3 yenerken o maçtan sonra oynanan 7 maçta Aslan 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Cimbom Ç.Rizespor karşısında bugüne kadar 25 galibiyet alırken rakibine 6 kez yenildi. 8 maç da berabere sonuçlandı. Ç.Rizespor G.Saray'ı en son 7 Kasım 2015'te 4-3 yenerken o maçtan sonra oynanan 7 maçta Aslan 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

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