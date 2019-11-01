Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Galatasaray dışındaki kulüplerle aramız iyi
Giriş Tarihi: 01.11.2019
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç “3 Temmuz sonrası ‘ezeli rakip, ebedi dost’ kavramı zedelendi. G.Saray dışındaki kulüplerle aramız iyi. Borç yükümüz çok fazla. Bütün operasyonu çevirebilmememiz için her sezon 1,2 milyar TL gerek..." dedi.F.Bahçe Başkanı Ali Koç, beIN Sports'ta katıldığı programda A'dan Z'ye önemli açıklamalar yaptı. Koç'un açıklamalar şöyle: "Borç yükümüz çok fazla. Bütün operasyonları çevirebilmemiz için her sezon 1,2 milyar TL gerekiyor. Bankalar Birliği anlaşmasını henüz imzalamadık"
GALATASARAY'A GÖNDERME
"Galatasaray dışındaki kulüplerle aramız çok iyi. 3 Temmuz sonrası 'ezeli rakip, ebedi dost' kavramı zedelendi. Ancak benim yine de bu durumu düzeltmek için umudum var"
FUTBOL TAKIMINDAN MEMNUNUM
" Futbol takımımızdan memnunum. Sezon sonunda inşallah şampiyon olacağız. En fazla yerli oynatan kulüplerden biriyiz. Aynı zamanda son 7 sezonun da en genç takımını oluşturduk
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
" Cumhurbaşkanımız bir Fenerbahçe sevdalısı. Kendisi bizi kırmadı ve genel kurulumuza geldi, şereflendirdi. Teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe de her zaman devletinin yanında olmuştur"
BENİM İŞİM DEĞİL!
G.Saray'ın Koç Grubu'na ait Divan Restaurant'la sözleşmesini feshettiği haber için ise Ali Koç, "O benim ilgilendiğim bir iş değil. Bu konu beni ilgilendirmez" açıklamasını yaptı.
BU BİZİM MİLLİ DAVAMIZDIR!
Başkanı Ali Koç, Zanka'nın "Vatan size minnettar" yazılı tişört giydiği için ülkesi Danimarka'da eleştirilmesine de yanıt verdi. Koç, "Bu bizim milli davamızdır, milli olayımızdır. Biz bundan ceza falan almayacağız" dedi.
YAZIK OLURDU
Başkan Koç, Vedat Muriç için ise "Başka bir takıma gitse yazık olurdu. Çocukluğundan bu yana kalbinde Fenerbahçe var" ifadelerini kullandı.
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